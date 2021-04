Nuovi rumors su Dzeko all’Inter: ”Perfetto per Conte”

A ‘Libero’, l’ex Parma Zaccardo ha parlato della possibilità che Dzeko possa trasferirsi all’Inter: “Credo che in estate possa tornare in auge questa ipotesi, al tempo stesso molto dipenderà dai piani del giocatore e i relativi costi. Lo vedrei bene in nerazzurro, sarebbe perfetto per Conte” ha detto.

