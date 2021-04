Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Sergio Aguero, anche di recente riaccostato ai nerazzurri. L’argentino verso la permanenza in Premier

Dubbi non ce ne sono più visto l’annuncio ufficiale del Manchester City: Sergio Aguero, in scadenza a giugno, non rinnoverà con il club dell’emiro e dunque andrà via a costo zero. L’attaccante argentino è stato riaccostato all’Inter, così come alla Juventus anche di recente, ma il suo futuro sarà sicuramente in un top club straniero. Al Barcellona? Così sembrava fino a qualche giorno fa, ma i problemi economici dei blaugrana avrebbero ridotto sensibilmente le possibilità di un ritorno in Spagna del ‘Kun’ e alzato notevolmente quelle di una sua permanenza in Inghilterra, in Premier League.

Calciomercato Inter, Aguero si trasferisce a Londra: le ultime

Secondo l’emittente argentina ‘TNT Sports’, Aguero è proprio destinato a rimanere nel massimo campionato inglese. Il quasi 33enne intende continuare a rinforzare il suo primato di miglior marcatore straniero della Premier e così si è deciso a a chiudere con il Chelsea. I ‘Blues’ sono disposti a quanto pare ad esaudire le sue richieste economiche, tanto che l’operazione ha avuto una forte impennata e può chiudersi davvero a breve.