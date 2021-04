Una buona e due cattive notizie per Conte in vista del big match Napoli-Inter in programma domenica sera al ‘Maradona’

Quattro giorni al big match col Napoli, uno degli ultimissimi ‘scogli’ verso la conquista dello scudetto. Per la sfida contro la formazione di Gattuso, Antonio Conte recupera Perisic, out contro Bologna e Sassuolo per un problema muscolare e solamente in panchina domenica contro il Cagliari. Difficilmente, però, il croato verrà schierato dal primo minuto, con Young quindi destinato a disputare la quarta partita consecutiva da titolare.

Per la buona notizia su Perisic, ce ne sono due di ‘cattive’. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, per la sfida del ‘Maradona’ il tecnico dovrà rinunciare ancora una volta a Kolarov e, soprattutto, ad Arturo Vidal, ancora non ristabilitosi al cento per cento dopo l’operazione al menisco. Sponda Napoli, Gattuso dovrà rinunciare a Lozano (squalificato) e forse anche a Zielinski. Stando a ‘La Repubblica’ il polacco è alle prese con un guaio muscolare rimediato contro la Sampdoria.