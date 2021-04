L’Inter ha in programma di inserire quattro nuovi giocatori nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Per l’attacco possibile smacco alla Juventus

‘Tuttosport’ e ‘Gazzetta dello Sport’ confermano stamane quanto anticipato da Interlive.it lo scorso 6 aprile, ovvero che per la prossima stagione l’Inter conta di inserire nella rosa di Conte quattro nuovi calciatori. Le priorità, come vi abbiamo detto, sono due: un difensore, più precisamente una alternativa al terzetto titolare. In pole adesso c’è Maksimovic, in scadenza a giugno col Napoli; uno specialista della corsia mancina, con Emerson Palmieri in cima alla lista. L’italo-brasiliano è ai margini del Chelsea e già ha lavorato con il tecnico nerazzurro proprio in quel di Londra. Gli altri due innesti sono un centrocampista bravo a inserirsi in zona gol (De Paul?) e una punta, meglio dire un vice Lukaku.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per il vice Lukaku

Per il ruolo di alternativa a Lukaku, ‘Tuttosport’ (ri)lancia un nome clamoroso, vale a dire quello di Moise Kean. L’attaccante classe 2000 sta dispuntando un’ottima stagione al Paris Saint-Germain, che ieri ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Europa League, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Everton. Gli inglesi vorrebbero almeno 40 milioni di euro, cifra che i parigini ritengono troppo alta ed ecco perché non si può escludere un suo ritorno a Liverpool. Per battere la Juventus, che da un bel po’ pensa di riportarlo a Torino, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Vecino, molto stimato da Ancelotti. Come scritto da Interlive.it, però, come vice Lukaku Conte preferirebbe un bomber più esperto. A tal proposito, possibile un ritorno di fiamma per Giroud e/o Dzeko.