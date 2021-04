Napoli-Inter: i bookmaker prevedono una partita con pochi gol e nerazzurri favoriti

Napoli-Inter, i bookmaker vedono leggermente favorita la formazione di Antonio Conte. Inoltre prevedono un primo tempo avaro di gol e visto la difesa della squadra meneghina anche una partita con poche reti. Lukaku primo marcatore è quotato a 5

NAPOLI-INTER QUOTE BOOKMAKER/ Domenica sera, bellissima sfida allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli e l’Inter. Probabilmente, dopo Atalanta-Juventus, la partita più importante della 31esima giornata del campionato di serie A. Naturalmente, i bookmaker si sono scatenati con le quote per questa bellissimo incontro. Innanzitutto la formazione di Antonio Conte è leggermente favorita, visto che il 2 è quotato 2,45 contro il 2,95 dell’1, mentre il pareggio è a 3,40. Per gli amanti delle statistiche, le ultime tre partite di campionato tra le due squadre hanno sempre visto prevalere i nerazzurri: 1-3 al San Paolo nella gara di andata della stagione 2019/20, 2-0 al Meazza nella gara di ritorno e infine 1-0 sempre a Milano nella gara di andata di questa stagione. Altro dato statistico importante, la difesa della squadra meneghina farebbe propendere per un under 1,5 primo tempo quotato 1,38, rispetto all’over che è dato a 2.75. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Nonostante Koulibaly sembra il giocatore adatto per disinnescare la bomba Lukaku, il giocatore belga ha sempre segnato nelle precedenti 3 partite con la squadra campana e un risultato sbloccato da una rete dell’attaccante nerazzurro è quotata 5,00. L’ultimo dato statistico per gli scommettitori è che il pareggio manca dal 21 ottobre 2017, la partita terminò a reti inviolate 0-0. Le quote sono gentilmente offerte dalla piattaforma Lottomatica/Better.