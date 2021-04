By

Cronaca, tabellino, top e flop del big match Napoli-Inter valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A

Si ferma al ‘Maradona’ la striscia di undici vittorie consecutive dell’Inter di Conte. Che il gol se lo fa da solo, con Handanovic, a dieci dal termine di un primo tempo poco brillante e poco fortunato. Nel secondo, invece, i nerazzurri dominano per una buona mezz’ora trovando subito il pari con Eriksen. Poi il forcing della formazione di Gattuso, con la traversa colpita dall’ex Politano, ma allo scadere l’occasionissima ce l’ha Hakimi sul quale interviene in maniera prodigiosa Manolas. Finisce 1-1, il Milan rosicchia due punti ma il vantaggio di nove resta più che rassicurante per Lukaku e compagni a sette giornate dal termine.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Top e Flop Napoli-Inter

TOP

Lukaku – Non vince ma nemmeno perde il duello con Koulibaly, al contempo è determinante nel far salire la squadra e nel farla andare in profondità.

Eriksen – Il bello addormentato nel bosco fino al mancino forte e preciso che va a insaccarsi all’angolino. Un gol pesante in un momento chiave del match.

FLOP

Handanovic – E’ vero che de Vrij gli va addosso, ma il papocchio parte da lui che non trattiene un pallone tutt’altro che impossibile da trattenere.

TABELLINO

Napoli-Inter 1-1

36′ aut.Handanovic, 54′ Eriksen

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (91′ Bakayoko), Demme; Politano (91′ Hysaj), Zielinski (87′ Elmas), Insigne; Osimhen (73′ Mertens). All.: Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (83′ Eriksen), Darmian (67′ Perisic); Lukaku, Lautaro (74′ Sanchez). All.: Conte

Arbitro: Doveri di Roma 1

Var: Marini

Ammoniti: Koulibaly, Darmian, Demme, Politano, Mertens, Manolas, Hakimi

Espulsi:

Note: 1′ recupero pt; 4′ st