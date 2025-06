L’agente parla con l’Inter, ma il Napoli chiude: è fatta, ha firmato

Il giocatore la prossima stagione non vestirà la maglia nerazzurra. Sarà ancora un avversario e contenderà lo Scudetto agli uomini di Chivu

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. Nonostante ufficialmente la sessione estiva deve ancora partire, sono molte le squadre che si stanno muovendo per andare a rinforzare la rosa. Anche l’Inter ha effettuato degli acquisti e i nerazzurri continueranno ad essere protagonisti nelle prossime settimane con l’obiettivo di completare la squadra di Chivu.

In questi mesi l’Inter ha avuto un contatto con l’agente del giocatore per fare un punto della situazione. Sono stati degli approcci con l’entourage per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Va detto, però, che non c’è mai stato un vero e proprio affondo per diversi motivi.

Inter: niente Meret, rinnova con il Napoli

L’Inter aveva fatto un sondaggio con Meret visto il contratto in scadenza di Sommer nel 2026. Nessuna possibilità, comunque, di arrivare all’accordo visto che la priorità del giocatore era quella di rinnovare con il Napoli. La trattativa è andata per le lunghe, ma alla fine si è arrivati alla fumata bianca.

Meret prolunga con gli azzurri

Il futuro di Meret sarà ancora con il Napoli. Il portiere friulano ha prolungato il contratto fino al 2027 e per i prossimi due anni, a meno di clamorose sorprese, continuerà a vestire la maglia azzurra.

Ancora a guardia della nostra porta: Alex rinnova fino al 2027! 🧤 Leggi la news 👉 https://t.co/mMnUWy6XKY 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/ibEs6a1vza — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 27, 2025

Questo il comunicato del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. L’8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata.

Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei 2024/25 (16, al pari di Mile Svilar); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 clean sheet anche nel 2022/23).

Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) Alex Meret è il portiere che ha parato più rigori in Serie A (cinque).

Con la maglia azzurra Meret ha conquistato due scudetti, nelle stagioni 2022/23 e 2024/25, e una Coppa Italia, nell’annata 2019/2020. Congratulazioni, Alex!“.

Il prolungamento naturalmente chiude le porte ad un suo approdo all’Inter. I contatti fra le parti ci sono stati, ma la priorità di Meret è sempre stata quella di aspettare il Napoli e alla fine ha detto sì ai partenopei.

L’Inter riparte da Sommer e Martinez

Con Meret che ha rinnovato il contratto con il Napoli, l’Inter è pronta a ripartire da Sommer e Martinez almeno per questa stagione. Poi in estate saranno fatte tutte le valutazioni del caso su chi sarà ancora il numero uno degli azzurri. Sognando Donnarumma…