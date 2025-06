Per 10 milioni l’Inter lo cede: la plusvalenza è dietro l’angolo

Il club meneghino, fresco di rifinanziamento del debito, si appresta a concludere una remunerativa cessione: tesoretto di mercato in arrivo

Divisa tra la giusta e dovuta attenzione alle vicende di campo che intanto hanno garantito all’Inter, forte di 2 vittorie ed un pareggio nelle 3 gare del Gruppo E del Mondiale per Club, il passaggio agli ottavi di finale della kermesse da prima del girone, e le questioni inerenti il mercato e più in generale il bilancio, la dirigenza del club meneghino è alacremente impegnata su più fronti.

Il rifinanziamento del debito, possibile grazie al rimborso anticipato del bond in scadenza a giugno 2027, ha intanto garantito al cassiere di Viale di Liberazione qualcosa come 13 milioni aggiuntivi, da investire, volendo, anche su trattative di mercato.

In attesa che, dopo la competizione FIFA in cui l’Inter spera di fare più strada possibile, mister Chivu abbia tirato delle somme sostanzialmente definitive su chi siano i giocatori della ‘vecchia’ rosa che voglia tenere con sé nel nuovo progetto stagionale, Marotta e soci si apprestano a chiudere le prime operazioni in uscita.

Alcune, come quelle che coinvolgono i giovani prospetti della Primavera Campione d’Italia, porterebbero in dote pochi introiti, trattandosi di partenze in prestito secco con naturale ritorno alla base a giugno 2026. Altre, e ci riferiamo a big arrivati a costo zero la scorsa estate e che, per una serie di motivi, hanno deluso le attese, potrebbero garantire ai nerazzurri un buon tesoretto da reinvestire per gli annunciati colpi in entrata.

Zielinski ai saluti: tre club di Premier sul polacco

Arrivato a Milano a costo zero all’alba della scorsa estate – sebbene le visite mediche e la firma sul pre-contratto risalgano addirittura al gennaio precedente – Piotr Zielinski non ha dato il contributo che ci si aspettava da un giocatore del suo lignaggio.

Spesso ai box per piccoli fastidi fisici, quasi mai un fattore nelle occasioni in cui l’allora tecnico Simone Inzaghi lo ha chiamato in causa per far rifiatare l’inamovibile trio di centrocampo, l’ex Napoli ha lasciato il segno solo col doppio rigore messo a segno nel rocambolesco pareggio casalingo con la Juve del 27 ottobre scorso. Una delle partite che più ha rappresentato al meglio il rimpianto dell’ambiente Inter per una stagione finita con zero titoli in bacheca.

Sul centrocampista insiste da tempo l’interesse di almeno tre club di Premier League: West Ham, Aston Villa e Newcastle sono disposti a versare fino a 10 milioni nelle casse dell’Inter per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Marotta, nemmeno a dirlo, ha già fiutato l’affare: partendo a queste cifre, il polacco genererebbe una plusvalenza netta pari allo stesso importo incassato dal club nerazzurro per la sua cessione. Un’occasione quasi irripetibile per rimpinguare il tesoretto di mercato…