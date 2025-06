Calciomercato, Inter avvisata: vuole andare al Barcellona

Ora la dirigenza nerazzurra rischia la beffa, c’è il club di Laporta di mezzo

Solo il campo potrà dire, nei prossimi mesi, se la rivoluzione tecnica in corso in casa Inter sarà stata la decisione giusta. Da Inzaghi a Chivu, un gruppo che ieri come oggi continua ad avere un potenziale importante, capace di arrivare fino in fondo in campionato e Champions League.

La speranza dell’Inter è quella di cancellare una stagione sfortunata e ritornare a vincere il prima possibile, perché una squadra come questa non può non puntare al massimo. Lo farà, evidentemente, attraverso il calciomercato estivo, che dopo la mini finestra nei primi mesi di giugno per i club partecipanti al Mondiale, riaprirà ufficialmente tra una manciata di giorni.

I nerazzurri dovranno però fare i conti anche con altre rivali che in ambito europeo sono a caccia di grandi colpi: in primis il Barcellona.

Barcellona-Inter, che intreccio: colpo da applausi

Joan Laporta, nonostante il successo nella Liga sul Real Madrid, non si accontenta. E così il club catalano, che punta a una stagione da protagonista soprattutto in Champions League, ha in mente diversi grandi nomi per rinforzare la squadra di Hansi Flick.

Il primo, secondo ‘Footmercato.net’, potrebbe essere quello di Marcus Rashford. L’attaccante di proprietà del Manchester United è reduce da sei mesi di prestito con l’Aston Villa ma è destinato a ritornare all’Old Trafford.

Non per restare, i piani della dirigenza dei ‘Red Devils’ sono chiari: si punterà ad incassare il più possibile dalla partenza del nazionale inglese che non rientra più nei piani del club di Manchester. L’Inter viene data da tempo come uno dei club maggiormente interessati al classe 1997, ma adesso non è più la sola.

I nerazzurri, dopo aver tastato il terreno lo scorso gennaio, rischiano di doversela vedere Newcastle ma soprattutto Barcellona. Il club di Joan Laporta vuole portarsi a casa uno dei talenti più cristallini del calcio europeo che da qualche stagione si è un po’ smarrito e avrebbe un asso nella manica per superare Marotta nella corsa alla firma di Rashford.

Rashford snobba l’Inter: ha scelto il Barcellona

Secondo il portale francese, infatti, Rashford non avrebbe dubbi e vorrebbe a tutti i costi trasferirsi in Catalogna. Una vera mazzata per la dirigenza di Viale della Liberazione, da tempo sulle tracce del 27enne di Manchester il cui futuro potrebbe dunque essere in Spagna.

Il Barcellona continua a sognare Nico Williams, Rashford rimane un’alternativa di lusso: valutazione 40 milioni, mentre l’entourage del calciatore è convinto di riuscire a convincere la dirigenza dello United per lasciarlo partire a 30.

Lato stipendio, per un club come il Barcellona che economicamente non naviga proprio in buone acque, non vi sarebbero problemi. Perché pare che Rashford pur di vestire blaugrana sarebbe disposto a tagliarsi buona parte dell’attuale ingaggio da 10,2 milioni di euro a stagione.

Una serie di fattori che, di fatto, ha già messo fuori causa l’Inter. Il giocatore, sotto contratto con il Manchester United fino al 2028, ha chiuso la passata stagione con 41 apparizioni complessive tra campionato e coppe, 11 gol e 9 assist vincenti.