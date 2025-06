Sfida a due in Serie A, l’Inter saluta il bomber a titolo definitivo

L’Inter ha già deciso. Sarà ceduto dopo il Mondiale per Club. Due squadre pronte a contenderselo

Cambierà e molto l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. Con gli addii di Correa e Arnautovic a fine contratto e Taremi in bilico, potrebbero essere almeno tre i nuovi innesti nel reparto.

Il gol segnato contro il River Plate ha sancito, di fatto, la conferma di Francesco Pio Esposito. Chivu l’aveva prospettata già al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra e ora c’è la certezza. L’Inter vuole subito sfruttare il potenziale del suo giovane attaccante e ha accantonato l’ipotesi di cederlo a un club di Serie A per fargli acquisire esperienza nel campionato in cui sarà verosimilmente protagonista nelle stagioni avvenire.

A Esposito si affiancherà Yoann Bonny. L’Inter conta di chiudere la trattativa per il centravanti del Parma all’inizio della prossima settimana. Manca ancora l’accordo tra i due club che hanno concordato la valutazione del giocatore in 25 milioni, cifra cui l’Inter vuole arrivare con i bonus mentre i Ducali si oppongono a questa possibilità. L’affare, tuttavia, è già imbastito nonostante l’inserimento dello Stoccarda che vorrebbe sostituire Woltemade (sul quale è in pressing il Bayern) proprio con Bonny.

Inter, c’è l’ok alla cessione a titolo definitivo: due club se lo contendono

Nessuna possibilità di conferma per Sebastiano Esposito. L’attaccante, rientrato dal prestito all’Empoli, sarà ceduto al termine del Mondiale per Club stavolta a titolo definitivo dopo sei prestiti di fila. Una prospettiva inevitabile con il contratto in scadenza tra un anno e l’Inter non intenzionata a rinnovarglielo ulteriormente. Elevate le possibilità che la carriera di Esposito possa proseguire in Serie A.

L’attaccante è diventato una delle priorità di mercato della Fiorentina. I contatti tra i viola e l’Inter proseguono da giorni con i nerazzurri disposti a cedere Esposito per una cifra tra i 5 e i 10 milioni. Un affare che potrebbe essere favorito ulteriormente qualora la Fiorentina riuscisse a cedere Lucas Beltran sul quale c’è il River Plate anche se l’attaccante argentino vorrebbe restare in Europa.

Addio di Beltran o meno, la Fiorentina andrà avanti a prescindere su Esposito anche per anticipare la concorrenza di altri club di Serie A. L’attaccante nerazzurro è stato sondato anche dal Como che è in attesa di sbloccare definitivamente la trattativa per Morata con il Milan. Attenzione anche al Torino che è alla ricerca di un attaccante per sostituire Sanabria. Sembra definitivamente tramontata, invece, l’ipotesi di un inserimento di Esposito come contropartita nella trattativa per portare Bonny in nerazzurro.