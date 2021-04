Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Romelu Lukaku. Una big della Premier ha deciso di andare all’assalto del suo cartellino

L’Inter rischia di perdere Lukaku? Difficile dare una risposta, certo è che più di un grande club europeo sembra intenzionato a strapparlo ai nerazzurri. Quantomeno a provarci… In prima fila, stando a ‘Sport Illustrated’, c’è il Chelsea dove il centravanti belga ha già giocato in giovane età. A quanto pare il numero 9, leader tecnico e non solo della squadra di Antonio Conte, è la prima scelta insieme a Mbappe del tecnico dei ‘Blues’ Tuchel.

Calciomercato Inter, assalto a Lukaku: via libera per la Juventus

Mbappe o Lukaku, il Chelsea ha deciso per uno dei due ‘mollando’ di fatto Haaland. E questa è una buona notizia per la Juventus, che avrà così una concorrente in meno nella corsa al bomber norvegese, assistito da un certo Mino Raiola. Per il classe 2000, va detto, oggi appare però in netta pole il Real Madrid. La richiesta del Borussia Dortmund è comunque elevatissima, si parla infatti di 140-150 milioni di euro.