Calciomercato Inter: dalla Bundesliga B all’Inter, pronto il sostituto di Aleksandar Kolarov in vista della prossima stagione. I dettagli

Dopo la negativa stagione di Aleksandar Kolarov, che all’Inter è stato voluto da Antonio Conte e proprio come Arturo Vidal sta deludendo le aspettative in nerazzurro, in estate molto probabilmente lascerà la ‘Beneamata’ in vista della prossima stagione. Il suo sostituto potrebbe arrivare direttamente dalla Bundesliga B: Matija Nastasic dello Shalke 04. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nastasic al posto di Kolarov: un nodo da sciogliere

Aleksandar Kolarov, con il contratto in scadenza a giugno che probabilmente non gli verrà rinnovato, potrebbe essere sostituito all’Inter da Matija Nastasic. Il giocatore serbo, attualmente in forze allo Shalke 04, potrebbe approdare in nerazzurro già questa estate. La sua attuale squadra è ufficialmente retrocessa dalla Bundesliga alla Bundesliga B con quattro giornate di anticipo. Già proposto a Marotta e soci recentemente, il difensore centrale, di piede mancino, potrebbe essere un rinforzo adeguato per il prossimo anno.

Un solo ostacolo nella strada che porta a questa trattativa: l’ingaggio del giocatore si attesta a tre milioni di euro. Difficile capire se la questione potrà essere risolta da qui a breve per l’assistito di Fali Ramadani, lo stesso agente di Nikola Maksimovic, anche lui obiettivo della ‘Beneamata’. Per sostituire Kolarov, comunque, i nerazzurri pensano anche al giovane Lorenzo Pirola attualmente in prestito al Monza. Con il giovane talento italiano, anche lui come Nastasic di piede mancino, il monte ingaggi della rosa non si alzerebbe, dato che è di proprietà del ‘Biscione’.