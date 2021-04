Colpo pazzesco in Serie A: tentativo per Mkhitaryan

Colpo pazzesco in Serie A: tentativo per Mkhitaryan

L’armeno Mkhitaryan potrebbe vestire la maglia dell’Inter. L’ex Arsenal e United starebbe riflettendo sul proprio futuro e se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League potrebbe abbandonare. L’Inter ci starebbe pensando come potenziale pedina a costo zero e la sua duttilità sarebbe oro colato per Conte. Il giocatore ha bloccato le trattative per il rinnovo e sarebbe un colpo importante in entrata a livello economico e tecnico.

