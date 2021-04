Serie A, 33esima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Verona

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Verona valevole per la 33esima giornata di campionato

Archiviato il match contro lo Spezia, l’Inter affronterà il Verona domenica alle ore 15 allo stadio ‘San Siro’ in Milano. Altra partita ostica per i nerazzurri. Il match verrà arbitrato da Rosario Abisso, Galetto e Rossi saranno gli assistenti. Prontera quarto uomo, Nasca e Valeriani in sala Var. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

I precedenti, per le due squadre, non sono indimenticabili. I padroni di casa, in quattro partite dirette dall’arbitro siciliano hanno ottenuto una sola vittoria, un pareggio, quello molto contestato contro la Fiorentina nel 2019, e due sconfitte. Per il club veneto, non va tanto meglio: in otto match, due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.