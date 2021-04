Inter: la priorità in vista del futuro deve essere l’acquisto di un nuovo portiere. I motivi e il possibile sostituto di Samir Handanovic

Non la serata migliore dell’Inter che, anche a causa di tanti errori individuali, manca all’appuntamento con il ritorno alla vittoria. In casa dello Spezia, infatti, finisce 1-1. Tra gli errori dei singoli, però, figura anche quello di Samir Handanovic che sul momentaneo vantaggio dei liguri si fa fregare da un tiro centrale che mette nei guai i suoi compagni di squadra. Era già accaduto, pochi giorni prima, nel match contro il Napoli (con complicità di Stefan de Vrij). La sua sostituzione è una priorità per il futuro della ‘Beneamata’, ma non da ieri sera. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, post Handanovic una priorità: il favorito è Musso

Come detto, sia contro lo Spezia che contro il Napoli, entrambi i match di Serie A sono terminati in pareggio, l’Inter ha pagato due errori individuali del suo portiere Samir Handanovic. Non per questo, però, i nerazzurri devono pensare ad un sostituto dell’estremo difensore sloveno. Dopotutto, considerando anche l’età del capitano della ‘Beneamata’, sostituirlo è una priorità da tempo. Marotta e colleghi pensano a più profili in vista della prossima stagione.

Anche il tecnico Antonio Conte sarebbe d’accordo a portare avanti una trattativa del genere. Il nome più ‘caldo’ è quello di Juan Musso, attualmente in forze all’Udinese dove sta facendo molto bene. Non facile, dato che il suo cartellino si attesta sui 20 milioni di euro, a causa della situazione economico-societaria del club e il cambiamento delle operazioni nel calciomercato post Covid. Anche se una cosa è certa: sostituire Handanovic deve essere fatto: non è una possibilità.