Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno deciso di non rinnovargli il contratto ma il calciatore in questione dovrebbe rimanere in Serie A

In questo clima di incertezza societaria, anche il futuro di tantissimi giocatori verrà discusso mano a mano che si avvicina il termine della stagione. E pure Daniele Padelli, terzo portiere dei nerazzurri, è tra questi.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’estremo difensore non avrebbe ancora ricevuto alcuna proposta di rinnovo dalla ‘Beneamata’ con l’estate che si sta avvicinando. Ad ogni modo, Padelli dovrebbe rimanere in Serie A. L’Udinese, infatti, gli ha proposto un biennale che il portiere pare intento ad accettare in caso di addio da Milano tra pochi mesi.