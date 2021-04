Sorpresa Gosens: Leicester in pole. Tutto dipende dalla Champions

Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere in Premier League. Come riferiscono alcune fonti inglesi, il laterale tedesco potrebbe finire al Leicester, balzato in pole in queste ultime ore. Il club inglese vanta ottimi rapporti con l’Atalanta dopo l’affare Castagne e Gosens potrebbe raggiungerlo in estate. Tra gli altri appaiono interessati anche Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Inter e Juventus. Molto dipenderà dalla possibile qualificazione in Champions: solo in questo caso sarebbe finanziato (occorrono circa 30 mln).

