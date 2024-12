Tre mesi di stop e adieu Inter: nuovo attaccante in prestito

Poteva essere nerazzurro, ma non si avvicinerà a Inzaghi nemmeno da avversario: ha subito tre mesi di stop

L’infortunio lo costringerà a star fermo almeno tre mesi, e per far fronte all’imprevisto stop la sua attuale società dovrebbe correre ai ripari durante il mercato di riparazione puntando su un attaccante in prestito.

Parliamo di un talentuoso attaccante che in tanti erano conviti di poter vedere giocare nell’Inter di Simone Inzaghi. In effetti, Piero Ausilio lo ha seguito a lungo. E, illo tempore, si era anche esposto pubblicamente ammettendo il proprio interesse nei confronti del giovane obiettivo.

Alla fine, l’Inter, allora ancora gestita dalla proprietà cinese, non è riuscita a tirar fuori il denaro occorrente a poter chiudere l’acquisto: il ragazzo si è rivelato un po’ troppo costoso. E, così, a sorpresa è finito in un club che presto sarà antagonista dei nerazzurri in Champions League.

Quella squadra è il Monaco e l’attaccante che ha subito un stop di tre mesi è Folarin Balogun. Il classe 2001, attaccante rapidissimo e di buona tecnica, era stato seguito dall’Inter nell’estate 2023. Ma l’Arsenal chiese un prezzo troppo alto per le casse nerazzurre. Alla fine, il promettente calciatore statunitense con cittadinanza inglese si trasferì a titolo definitivo al Monaco, per una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

Nella sua prima stagione nel club monegasco, Balogun ha deluso: in 29 gare ufficiali giocate in Ligue 1 ha segnato solo 7 reti. L’anno prima, nello Stade de Reims, ne aveva segnati 21… In questa stagione, però, il ragazzo nato a New York sembrava aver approcciato il campo con molta più incisività. Ora, però, è finito di nuovo fuori dai giochi…

Balogun salta l’Inter: stop di tre mesi almeno

Nella sfida del prossimo 29 gennaio (nell’ottava giornata e ultima della League Phase), Balogun salterà il match contro i nerazzurri. Non è purtroppo la prima volta che lo statunitense si blocca per infortunio. Stavolta sembra che il trauma subito alla spalla potrebbe costringerlo ai box almeno fino alla fine di febbraio 2025.

Il tecnico del Monaco Adi Hutter è preoccupato. E di recente ha voluto chiedere alla dirigenza del suo club di intervenire sul mercato. “Tutti sanno che Folarin Balogun si è nuovamente infortunato negli ultimi giorni“, ha spiegato il tecnico. “Penso che sia necessario prendere un nuovo attaccante dato che ci restano solo due giocatori“.

I due attaccanti citati da Hutter sono Breel Embolo e George Ilenikhena. “Ma il reclutamento nel mercato invernale non è facile e dovremo trovare qualcuno che ci aiuti. Non so se riusciremo a comprare un vero nove. E vista la situazione forse dovremo cercare di ottenere un prestito“, ha aggiunto uno schietto Hutter. In ogni caso, il nuovo attaccante evocato dal coach del club francese non potrebbe comunque giocare contro l’Inter: le liste potranno essere aggiornate solo dopo il passaggio del turno.

C’è da dire che le assenze in attacco nelle squadre avversarie dell’Inter in Champions non sono state finora un vantaggio reale. Contro il Bayer Leverkusen, in pratica senza punte di ruolo in campo, i nerazzurri hanno perso comunque. Di conseguenza meglio non dar troppo peso alla notizia dell’infortunio di Balogun. Per poter avere la certezza di andare avanti in Champions l’Inter dovrebbe vincere entrambe le gare che restano da affrontare.