Calciomercato Inter: il futuro di un giocatore nerazzurro rimane in bilico in vista della prossima stagione. Ha rifiutato un club, i dettagli

Arturo Vidal, che ha decisamente deluso le aspettative fino a questo momento all’Inter, non è sicuro del suo futuro in nerazzurro. Proprio per questo motivo, Marotta e colleghi starebbero pensando a concludere il rapporto con il centrocampista cileno già questa estate. Le pretendenti dell’ex giocatore del Barcellona non mancano. Come, ad esempio, il Marsiglia. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal al Marsiglia: il cileno dice no, due i motivi

Il Marsiglia vuole Vidal, Vidal non vuole il Marsiglia. Secondo ‘La Provence’, quotidiano molto vicino al club francese, ha svelato i motivi di un probabile rifiuto da parte del giocatore dell’Inter. Nonostante il legame con il tecnico Jorge Sampaoli, è difficile che il cileno accetti di trasferirsi per la questione stipendio.

All’Inter infatti riceve 6,5 milioni di euro. Difficile che in Francia possa guadagnare così tanto. In più, il Marsiglia non giocherà la Champions League la prossima stagione. Motivo in più che aiuta a spiegare il ‘no’ di Vidal che sembra sicuro di voler rimanere alla ‘Beneamata’ anche nelle prossime stagioni.