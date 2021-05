Rispunta Pjanic in ottica Inter. Il bosniaco ex Juventus è destinato a lasciare il Barcellona appena un anno dopo il suo arrivo. Ecco i dettagli

Miralem Pjanic verso l’addio al Barcellona, appena un anno dopo il suo arrivo nell’ambito dello scambio ‘plusvalentistico’ con il brasiliano Arthur. Il bosniaco ex Juventus non ha legato con Koeman finendo di fatto ai margini della squadra in piena lotta per la conquista della Liga. Stamane il catalano ‘Sport’ fa il punto sul suo futuro parlando di partenza pressoché certa nel prossimo calciomercato estivo, rilanciando la candidatura dell’Inter.

Calciomercato Inter, Pjanic al posto di Brozovic?

Per la fonte ispanica i nerazzurri al pari del Chelsea sono molto interessati al centrocampista che lo scorso 2 aprile ha compiuto 31 anni. Per il club di viale della Liberazione l’ostacolo è/sarebbe rappresentato dall’ingaggio da 6-7 milioni di euro netti, troppi per un ultratrentenne e in considerazione del ‘piano’ riduzione monte-stipendi di Suning. Ma se il Barça non dovesse riuscire a piazzarlo a titolo definitivo, ecco che potrebbe acconsentire alla sua partenza con la formula del prestito, contribuendo al pagamento di parte degli emolumenti dell’ex bianconero. In realtà potrebbe pure offrirlo all’Inter in cambio di uno dei suoi big, vedi Lautaro Martinez. Ma perché Marotta e soci dovrebbero puntare su Pjanic? Magari per rimpiazzare Brozovic, ancora in scadenza a giugno 2022 e uno degli indiziati alla cessione per esigenze di cassa e bilancio.