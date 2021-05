Milenkovic non tramonta: può arrivare a costo zero

Milenkovic non tramonta: può arrivare a costo zero

Nikola Milenkovic non tramonta. Il centrale della Fiorentina potrebbe arrivare a costo zero nell’estate del 2022, data di scadenza del suo attuale contratto con i viola. Il classe ’97 non sembra orientato a firmare il prolungamento e vorrebbe decidere il proprio destino in autonomia. Il procuratore Ramadani potrebbe già prendere contatti con alcuni club – tra cui l’Inter – per cominciare a valutare un possibile approdo in una big.

