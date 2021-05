Calciomercato Inter: dall’Inghilterra vedono possibile uno scambio con un giocatore nerazzurro che farebbe clamorosamente ritorno nel club

E’ arrivato finalmente il 19° scudetto per l’Inter, con i nerazzurri che hanno atteso un trionfo del genere ben undici anni. Trofeo arrivato grazie a calciatori del calibro di Romelu Lukaku che, inoltre, in questa stagione è stato il primo giocatore di Serie A dal 2004/05 ad andare in doppia cifra sia nei gol che negli assist. E infatti piace a molti top club europei come ad esempio il Chelsea che sarebbe disposto a proporre un scambio con Timo Werner. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Lukaku-Werner: il Chelsea ci prova

Il Chelsea, e in particolare Thomas Tuchel, ci prova seriamente per il ritorno in Inghilterra, e in particolare a Londra, di Romelu Lukaku. L’offerta ammonterebbe a 50 milioni di euro più il cartellino di Timo Werner che in questa stagione non ha rispettato del tutto le aspettative dei ‘Blues’. Da chiarire che per l’Inter l’attaccante belga è incedibile, dato che per il gioco di Antonio Conte è un vero e proprio punto fermo.

Il futuro, però, è da chiarire, anche considerando la situazione economico-societaria del club. Tuttavia, con lo scudetto arrivato e con la probabile permanenza del tecnico leccese a Milano, tutti i big dovrebbero rimanere in nerazzurro. Anche se, di certo, il Chelsea ci proverà seriamente in estate per Lukaku.