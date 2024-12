Lazio-Inter, come Inzaghi proverà a fermare Nuno Tavares

Il portoghese in questo inizio di stagione è stato l’arma in più dei biancocelesti. Il tecnico nerazzurro prepara la trappola per fermarlo

Tra le rivelazioni di questo inizio di campionato c’è sicuramente Nuno Tavares. L’esterno portoghese era arrivato alla Lazio come un oggetto misterioso anche per quanto fatto in passato, ma nel giro di poco tempo è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità diventando l’arma in più di Baroni. La sua velocità sta mettendo in seria difficoltà quasi tutte le squadre e i numeri premiano il lavoro del classe 2000. In dodici partite tra campionato ed Europa League ha messo a referto 8 assist.

Dati che spaventano Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, starebbe pensando ad una marcatura speciale per fermare Nuno Tavares. La sua spinta potrebbe mettere in difficoltà su quella fascia la squadra meneghina e per questo si pensa ad una trappola per disinnescare l’ex Arsenal. Naturalmente in questi casi l’ultimo giudizio lo darà il campo, ma ad Appiano Gentile si lavora per trovare la giusta soluzione e bloccare uno dei punti di forza dei biancocelesti.

Lazio-Inter, Baroni senza Castellanos squalificato. Dubbio Romagnoli

Lazio-Inter è destinata ad essere una sfida molto importante per entrambe le squadre. Le vittorie di Atalanta e Napoli vietano di commettere passi falsi e quindi i due tecnici sono al lavoro per trovare le giuste soluzioni. L’assenza di Castellanos in casa biancoceleste per squalifica è sicuramente pesante, – è poi in forte dubbio Romagnoli – ma Baroni può contare su un Nuno Tavares ritrovato dopo l’infortunio. Il portoghese è ritornato in condizione e in questa prima parte in Serie A è sempre stato l’uomo in più.

Nuno Tavares spaventa l’Inter: la mossa di Inzaghi

Otto assist in dieci partite giocate sono numeri da grande giocatore. Per questo motivo Inzaghi avrebbe studiato una soluzione per bloccarlo. Su quella fascia ci sarà spazio per Dumfries e non Darmian. L’olandese ha caratteristiche fisiche molto simili al portoghese e potrebbe contenerlo in fase difensiva. Senza dimenticare che si parla di un calciatore più offensivo dell’ex Parma e questo porterebbe in molte occasioni l’avversario a dover badare più a difendere che ad attaccare.

L’obiettivo principale del tecnico nerazzurro è sicuramente quello di disinnescare i giocatori più pericolosi della Lazio e tra loro c’è il portoghese. Una volta fatto questo si proverà a colpire i punti deboli della squadra di Baroni. Sono pochi, ma comunque sono presenti.

Nuno Tavares-Dumfries: fisico e velocità

Nuno Tavares in questo campionato ha dimostrato una fisicità importante. Davvero in pochi sono riusciti a contenerlo e questo ha permesso alla Lazio di trovare nel terzino un’arma in più. Le caratteristiche di Dumfries sono molto simili al portoghese e quindi ci aspettiamo una sfida sia di velocità, ma anche di fisico. E non è da escludere che proprio questo duello sia decisivo per il risultato finale.