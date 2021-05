Sanchez via: stipendio troppo alto, sacrificio necessario

Sanchez via: stipendio troppo alto, sacrificio necessario

L’Inter pensa di mandare via Alexis Sanchez a giugno a causa del suo stipendio troppo alto. I 7 milioni percepiti dal cileno non sono passati inosservati ai problemi di bilancio che rischiano di obbligare la società a prendere decisioni drastiche. Inoltre, un giocatore che guadagna così tanto e incide così poco non può che essere in bilico vista l’attuale situazione societaria. Andrà via, ancora da capire se a costo zero o con una buona offerta che potrebbe arrivare sul mercato.

