Inter, scudetto a rischio? “Chiesta la sospensione del campionato”

Esposto da Napoli alla Figc e alla Lega di Serie A per non assegnare il titolo di questa stagione

I tifosi dell’Inter stanno facendo i conti su quando arriverà la matematica certezza della conquista dello scudetto. Con 10 punti di vantaggio sul Napoli a quattro giornate dalla fine, ormai anche il più scettico si sente il tricolore cucito sul petto. Il primo match point arriva in questo week end, nel match casalingo contro il Parma. Ma in base ai risultati delle squadre di Conte e Allegri, quella di Chivu potrebbe vincere prima di scendere in campo.

Ma c’è chi lotta per non far fare festa all’Inter. Si tratta di Angelo Pisani, legale rappresentante del Club Napoli Maradona, che ai microfoni di Napolità ha dichiarato: “La colpa non è può essere solo di Rocchi: ci sono squadra avvantaggiate e altre svantaggiate, quindi il campionato è falsato. Da qui nasce sia la nostra richiesta di sospendere il campionato di Serie A e l’assegnazione dello Scudetto. Evitiamo la brutta figura di doverlo poi revocare”.

“Inter al momento non indagata? Questo non vuol dire che non abbia tratto vantaggio dalle eventuali combine. La giustizia sportiva deve aprire un fascicolo” aggiunge l’avvocato Pisani. “Dal punto di vista morale è peggio di Calciopoli. Faremo un altro esposto su Atalanta-Napoli e chiederemo di indagare sulle gare di questa stagione, oltre a quelle della scorsa. Se Figc e Lega non sospenderanno il campionato, chiederemo il commissariamento di entrambi”.