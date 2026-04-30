Inter, bivio Josep Martinez: tre pretendenti in Serie A | ESCLUSIVO

I nerazzurri hanno una bozza di accordo con Vicario, ma valutano l’idea di promuovere lo spagnolo a portiere titolare

In questo momento l’Inter si trova di fronte ad un bivio tra i pali. Quasi azzerate le possibilità che venga rinnovato il contratto a Yann Sommer, c’è bisogno di trovare un portiere per la prossima stagione. Da settimane si fa il nome di Guglielmo Vicario, con il quale sarebbe stata trovata una bozza di accordo su ingaggio e durata del contratto. Manca l’intesa con il Tottenham.

Nel frattempo stanno salendo le quotazioni di Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo potrebbe essere promosso a titolare, magari con Filip Stankovic (da ricomprare dal Venezia) a fargli da vice. Nei giorni scorsi il suo agente Barila ha parlato del futuro del suo assistito ai nostri microfoni. Dalle ulteriori informazioni raccolte da Interlive.it è emerso che ci sono diversi club interessati a lui, soprattutto nella Liga.

Tre piste anche in Serie A: Josep Martinez piace anzitutto al Bologna, che in estate potrebbe perdere Skorupski, tentato dalle sirene saudite. Attenzione anche alla Fiorentina, che vorrebbe privarsi di De Gea (accostato alla Juventus) e del suo alto ingaggio per ripartire da un portiere più giovane. Infine il Torino, dove in questa stagione hanno deluso sia Israel che Paleari.