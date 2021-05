Dagli acquisti alle cessioni passando per i rinnovi: nasce la nuova Inter a partire dalle grandi riconferme. Possibile prolungamento per l’esterno

Non solo le grandi stelle nella straordinaria stagione dell’Inter di Antonio Conte. Se i vari Lukaku, Lautaro Martinez, Barella e Hakimi hanno rubato le copertine dei giornali in tutti questi mesi, c’è anche chi come Ivan Perisic è riuscito a farsi largo nel ‘sottobosco’ della rosa nerazzurra, risultando decisivo a suo modo. Il croato infatti, di rientro dal prestito al Bayern Monaco e dopo una lunga estate con la valigia pronta, alla fine è rimasto, riuscendo peraltro a ritagliarsi un ottimo spazio alla corte di Conte in un ruolo non propriamente suo. Perisic ha infatti il grande merito di essersi adattato alle situazioni, divenendo un calciatore performante sulla corsia mancina, ed abbinando alla già ottima fase offensiva anche una discreta fase difensiva. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nuova conferma: Perisic verso il rinnovo

Il grande sacrificio di Ivan Perisic potrebbe essere quindi premiato. Arrivano conferme sul possibile rinnovo dell’esterno croato, che attualmente ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Alcune indiscrezioni parlano di un dialogo già avviato con il suo entourage per allungare la permanenza a San Siro.

Possibile in tal senso un rinnovo fino al 2024 con spalmatura ingaggio da circa 5,5 milioni di euro netti. Si tratterebbe nel caso di un prolungamento che consentirebbe anche di ridurre ulteriormente la quota di ammortamento a bilancio, confermando il desiderio dell’Inter di dare uno sguardo attento ai conti.