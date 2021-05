Zé Maria: “La proprietà ha investito tanto in questi anni e credo che non si fermerà qui”

Inter, l’ex difensore Ze Maria ha voluto dare il suo parere sulla squadra di Antonio Conte e ci ha visto anche delle similitudini con quella in cui ha giocato lui parecchi anni fa

INTER ZE’ MARIA INTERVISTA/ L’Inter ha vinto da una settimana lo scudetto numero 19 e l’ex calciatore Zé Maria, è stato intervistato sul canale Telegram di ‘Taca la Marca’, per avere un parere sulla sua ex squadra. Queste le sue prime dichiarazioni: “La proprietà ha investito tanto in questi anni e credo che non si fermerà qui. Sicuramente dopo aver vinto lo scudetto si vorrà puntare anche ad essere competitivi in Europa. Inoltre la presenza di Conte è fondamentale, ha sempre una voglia di ottenere di più, è affamato di vittorie e pretende tantissimo dai suoi ragazzi”. Per le altre news di calciomercato e non sull’Inter CLICCA QUI!

Gli hanno domandato, che differenze ci sono con quella in cui ha militato lui e ha spiegato: “Forse la nostra Inter aveva più nomi importanti a livello europeo ed internazionale, difatti la nostra rosa era composta da tanti nazionali, ma vedo in questa Inter la stessa voglia di vincere. L’Inter di Conte ha dimostrato una grande cattiveria, subisce poco e fa tanti gol, è davvero una squadra concreta. Parliamo di una compagine concreta, che corre tantissimo e dove tutti si sacrificano, anche la coppia offensiva Lukaku e Lautaro Martinez”.