Calciomercato Inter: niente da fare per i nerazzurri che sembrano costretti a rinunciare ad un colpo in vista dell’estate. Tutti i dettagli

L’Inter, in vista del mercato, punta a rinforzarsi nel lato più debole della squadra allenata da Antonio Conte, ovvero la fascia sinistra occupata in questa stagione da Ivan Perisic, Ashley Young e, in più di un’occasione, anche da Matteo Darmian. Proprio per questo Marotta e colleghi puntano a regalare al tecnico leccese un giocatore di ottimo livello in quel ruolo: l’obiettivo principale sarebbe Emerson Palmieri che però ora può viaggiare in direzione Juventus. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna Dimarco: Palmieri alla Juventus

L’Inter necessita di un esterno sinistro in vista della prossima stagione. E infatti, dopo l’ottima annata al Verona, farà ritorno in nerazzurro Federico Dimarco vista la situazione economica del club che impedisce alla dirigenza nerazzurra di acquistare un giocatore più esperto sulla corsia mancina come vorrebbe Conte.

Sembra sfumare definitivamente o quasi la pista che conduceva ad Emerson Palmieri, ma anche a Kostic e Gosens. Il giocatore della Nazionale italiana vorrebbe comunque tornare in Italia. In tal senso, la Juventus sembra essere davanti a tutti, ma occhio al Napoli: in caso di approdo sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti, anche i partenopei sarebbero della partita.