Buffon ha annunciato l’addio alla Juventus, stavolta per davvero e con annessa ‘frecciatina’, al termine della stagione. “Il mio futuro è chiaro e delineato – le sue parole a ‘Bein Sports’ – A breve si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo“.

Futuro Buffon, Labate: “All’Inter per tenere vivo il suo sogno Champions”

Buffon, 43 anni compiuti lo scorso 23 gennaio, ha annunciato l’addio alla Juve ma non – almeno del tutto – al calcio giocato: “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione”. Il ‘quotidiano sportivo’ non esclude un suo approdo al Milan per fare il vice di Donnarumma, mentre tra i giornalisti di fede nerazzurra, vedi Tommaso Labate, c’è chi ‘sogna’ o perlomeno spera in un suo approdo (con motivazione legata alla Champions, che avrebbe del clamoroso, all’Inter: “Prenderei al volo Buffon all’Inter senza pensarci – ha scritto su Twitter il giornalista del ‘Corriere della Sera’ – La soddisfazione di essere la squadra che tiene vivo il suo sogno di vincere la Champions sarebbe impagabile. Mi rendo conto che la proposta del tweet precedente suoni folle – ha rincarato poi Labate sempre su Twitter – Anche io, se l’avessi letta, sarei stato contrario. Ma sono due ore che ci penso. Immaginate la scena finale. Pensateci e immaginate la scena finale”.

