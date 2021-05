Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Alejandro Camano non ha dato certezze circa la permanenza all’Inter di Lautaro Martinez, ieri sera ‘scontratosi’ con Antonio Conte dopo la sostituzione: “Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale del club ci impedisce di fare previsioni – le parole dell’agente dell’attaccante argentino – Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare. Se resterà? Non posso promettere nulla – ha risposto Camano – penso che ci vedremo con la dirigenza a fine campionato, al momento la trattativa per il rinnovo è in stand-by“.

Il classe ’97 piace a tanti club, compreso il Real Madrid: “Non sto parlando con nessuna società: Lautaro è un calciatore nerazzurro e ha ancora due anni di contratto, l’Inter è comunque la priorità. Come detto, si tratta però di capire cosa accadrà dal punto di vista societario”.

Calciomercato Inter, da Lautaro ad Hakimi. Camano: “Achraf situazione diversa, oggi dico che rimane”

Camano rappresenta pure Achraf Hakimi, come Lautaro ambito da mezza Europa. Sul futuro del laterale marocchino, però, il procuratore spagnolo fuga (quasi) tutti i dubbi: “La situazione di Achraf è differente: ha ancora quattro anni di contratto. Oggi dico che rimane”.