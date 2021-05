Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza ancora una volta Lautaro Martinez. L’ex nerazzurro si sbilancia circa il futuro dell’attaccante argentino

Ieri Alejandro Camano non ha dato certezze in merito alla permanenza all’Inter di Lautaro Martinez, da poco suo nuovo assistito: “Se resterà? Non posso promettere nulla – le parole dell’agente a ‘La Gazzetta dello Sport’ – penso che ci vedremo con la dirigenza a fine campionato, al momento la trattativa per il rinnovo del contratto è in stand-by”. A causa dei ben noti problemi economico-finanziari, l’Inter potrebbe essere davvero costretto a privarsi di almeno un big. Indiziato numero uno al ‘sacrificio’ è proprio l’attaccante di Bahia Bianca, nel mirino soprattutto delle big spagnole e del Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Inter, Lautaro andrà via. Ventola: “Futuro all’Atletico!”

Su Lautaro sarebbe in pressing il Real Madrid, il quale secondo indiscrezioni parrebbe disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro cash e ad azzerare il saldo restante di Hakimi. Il numero dieci dell’Inter, però, rappresenta una alternativa a Mbappe. Secondo invece l’ex nerazzurro Nicola Ventola, intervenuto ieri alla ‘Bobo Tv’, il futuro del classe ’97 potrebbe essere sì a Madrid, ma sulla sponda Atletico: “Un uccellino mi ha detto che Lautaro si trasferirà alla corte di Simeone“.