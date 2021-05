Inter, via un big? Ecco chi non deve assolutamente partire

Inter: ecco quale big in assoluto i nerazzurri non devono cedere per nessun motivo al mondo. I motivi e di quale calciatore si tratta

L’Inter è piena di voci su voci riguardanti il futuro di Suning, del club e, ultimo ma non ultimo, quello dei tesserati nerazzurri. In molti voti illustri, infatti, a causa delle difficoltà economico-societarie della ‘Beneamata’, d’estate potrebbero lasciare Milano. Anche se, per alcuni giocatori, si potrebbe fare il massimo per impedire un addio alquanto amaro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, un big su tutti deve rimanere: Nicolò Barella

Abbiamo parlato, a lungo, delle difficoltà dell’Inter e della possibile rivoluzione della rosa nerazzurra in estate. Ma, punto di domanda, quale giocatore non dovrebbe per nessun motivo al mondo lasciare la ‘Beneamata’? Per noi, non ci sono dubbi: Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è un leader indiscusso ed uno dei più grandi talenti italiani degli ultimi anni. Dotato di personalità e qualità naturali, sotto la guida tecnica di Antonio Conte è cresciuto veramente tantissimo fino ad arrivare a vincere uno scudetto da assoluto protagonista a soli 24 anni.

In più, secondo alcune indiscrezioni, sarà lui il nuovo capitano scelto dalla società a partire dal dopo Samir Handanovic. E poi, anche i numeri parlano da soli. In due stagioni all’Inter ha messo a segno 7 gol e fornito 20 assist in 85 presenze totali in nerazzurro. Ecco, forse nei gol deve calibrare decisamente meglio il tiro. Ma ci si può anche passare sopra, considerando quanto dia in campo tra corsa e attaccamento alla maglia. Sperando che, appunto, rimanga a lungo a Milano.