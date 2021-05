La situazione economico-finanziaria dell’Inter potrebbe condizionare anche le prossime mosse. Su tutti Antonio Conte: ipotesi Allegri con cessione

In casa Inter ora gli occhi sono totalmente puntati sulla situazione societaria, con i conti i rosso e da rimettere in ordine. Una questione generale che potrebbe alimentare possibili frizioni tra lo stesso Antonio Conte e il club di Suning che al contempo deve far rientrare la situazione, ma anche pensare a rinforzare la squadra nel modo giusto per perseguire i prossimi obiettivi. Non sarà semplice, e in caso di rottura tra l’allenatore salentino e la società di Zhang va tenuta in considerazione anche la complessa ipotesi legata ad un ritorno in auge di Massimiliano Allegri, ancora fermo dal suo addio alla Juventus ormai due stagioni fa. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | L’agente ‘spaventa’ i tifosi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio alla pari con Mourinho | I dettagli

Calciomercato Inter, ipotesi Allegri: con lui possibile addio

Occhio quindi ad un ritorno di fiamma per Allegri, a patto che non abbia già accordi con Juventus o Real Madrid e rimanga Marotta in nerazzurro. Il tecnico toscano risulterebbe essere maggiormente aziendalista, e pur di tornare dopo due anni di riposo accetterebbe anche una situazione complicata e un contratto biennale da 5 milioni di euro. Cifre quindi molto ridimensionate rispetto ai 12 di Conte.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Erede Handanovic: Inter convinta di averlo già in casa

Con lui in panca l’Inter potrebbe sacrificare più facilmente Stefan de Vrij visto che Allegri non avrebbe problemi a passare alla difesa a quattro, rinunciando così al pilastro della retroguardia a tre di Conte. Per l’olandese nel caso si sta già muovendo il suo agente Mino Raiola.