L’arrivo di Josè Mourinho alla Roma potrebbe innestare anche affari con i giallorossi. In uscita Smalling che potrebbe finire in uno scambio

Il grande ritorno di Josè Mourinho in Serie A cambia inevitabilmente gli equilibri. L’arrivo a Roma dello ‘Special One’ modifica inoltre anche obiettivi e strategie di mercato dei giallorossi, che così facendo potrebbero anche intrecciarsi con quelli della stessa Inter. I nerazzurri hanno infatti bisogno di piazzare eventuali colpi low cost, liberandosi al contempo di ingaggi pesanti di calciatori non più centrali nel progetto. Un desiderio che ben potrebbe sposarsi con le strategie di Mourinho, il quale potrebbe lasciar andare Chris Smalling. Il centrale inglese infatti non ha vissuto una grande annata a Roma, a causa anche di tanti infortuni, ed in generale non ha costruito un grande rapporto con il tecnico portoghese ai tempi dell’esperienza comune al Manchester United. In questo contesto potrebbe insinuarsi l’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

Calciomercato Inter, mirino in casa Mourinho: scambio per Smalling

La Roma ha dunque diversi profili in uscita, tra i quali lo stesso Smalling che per il portoghese non è considerato intoccabile. All’Inter d’altro canto serve un altro centrale d’esperienza e potrebbe essere il pretesto per provare ad imbastire uno scambio con i capitolini.

Nello specifico la società di Suning andrebbe a mettere sul piatto un affare alla pari, sui 15-20 milioni di euro con plusvalenze annesse, con Matias Vecino. L’uruguagio è fuori dai piani e il suo agente Lucci vanta ottimi rapporti con la stessa Roma.