Hakimi: il calciatore ha confermato la sua intenzione di rimanere in nerazzurro

Inter, l’esterno destro Achraf Hakimi ha confermato la sua intenzione di rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione. Il calciatore crede nel progetto che la società milanese gli ha prospettato per i prossimi anni ed è felice di essere a Milano

INTER HAKIMI DICHIARAZIONI/ L’Inter, come tutte le squadre di serie A, come si evince dalla richiesta delle società del nostro campionato di serie A ai giocatori di rinunciare a due mensilità di stipendio per venire incontro alla situazione che stanno vivendo a causa della pandemia, non è in una situazione economica florida e si troverebbe con una condizione debitoria di oltre 100 milioni di euro, anche se sta già pianificando ottimamente il futuro. Sulla situazione in casa nerazzurra, ha voluto dare il suo parere l’esterno destro Achraf Hakimi, che non le ha mandate a dire ed è stato veramente duro nella sua dichiarazione.

Durante l’intervista rilasciata a Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, ha spiegato che l’Inter e Antonio Conte sono pronte a proseguire con un progetto che porterà la squadra a mantenere questi livelli e magari alzare l’asticella. Inoltre il giocatore, pur non avendo la palla magica per prevedere cosa gli riserverà il futuro nel club meneghino, ha confermato che si trova molto bene nella squadra milanese è felice e vorrebbe rimanere per continuare a vincere altri trofei, perché crede molto nel progetto che il club gli ha prospettato per i prossimi anni.