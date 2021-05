Le dichiarazioni di Cristian Stellini al termine di Juventus-Inter

“Gli episodi sono talmente chiari ed evidenti che è inutile anche commentarli”. Così Cristian Stellini al microfono di ‘Sky Sport’ nel post di un Juventus-Inter in cui sono stati decisivi gli episodi arbitrali, su tutti il rigore fischiato a Cuadrado – per fallo inesistente di Perisic – che alla fine ha determinato il risultato finale: “Gli episodi sono talmente tanti che non basta commentarne uno. A noi comunque resta la gioia di aver vinto lo scudetto”, ha aggiunto il vice di Conte, ancora in silenzio stampa. Per le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

MIGLIORAMENTI – “Dobbiamo migliorare l’approccio nelle grandi partite di Champions, ma per questo bisogna alzare il livello tecnico. Abbiamo margini di miglioramento dal punto di vista della qualità, riusciamo a creare sempre tante occasioni, per questo possiamo fare più gol gestendo meglio i momenti”.

LAUTARO – “Se dovessimo tutti giorni ascoltare le voci che circolano, dovremmo metterci il ghiaccio in testa. Lautaro è un grande giocatore, è dell’Inter che se lo vuole tenere stretto“.