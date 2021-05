Moratti: tanti auguri di buon compleanno all’ex presidente nerazzurro

Inter, l’ex presidente Massimo Moratti compie oggi 76 anni e il sito ufficiale del club meneghino e tutto il popolo nerazzurro gli manda i migliori auguri per un bellissimo 76esimo compleanno.

INTER COMPLEANNO MORATTI/ Compleanno dolce amaro per l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che ha potuto festeggiare anticipatamente lo Scudetto della sua squadra ma oggi, dopo la non positiva partita della formazione di Antonio Conte che ha perso 3-2 contro la Juventus all'Allianz Stadium, a prescindere dagli errori od orrori arbitrali che l'hanno funestata, non può sicuramente essere pienamente soddisfatto. Il sito ufficiale della squadra milanese, ha voluto fare gli auguri all'ex numero uno nerazzurro con queste parole: "Esattamente un anno fa ci aveva raccontato tutte le sue emozioni nerazzurre in una lettera speciale. Undici anni fa, aveva festeggiato il suo compleanno allo stadio "Artemio Franchi" di Siena con la conquista del 18esimo tricolore in una stagione divenuta poi leggendaria. Oggi Massimo Moratti compie 76 anni, pochissimi giorni dopo la festa interista per il 19esimo Scudetto: a lui i migliori auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi per un compleanno speciale".