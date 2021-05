Calciomercato Inter: il futuro di Arturo Vidal in nerazzurro è veramente incerto e tutto da un momento all’altro potrebbe cambiare. I motivi

Arturo Vidal, lo abbiamo detto più volte, in questa stagione ha giocato tante partite veramente al di sotto delle sue aspettative, di quelle dell’Inter e di Antonio Conte che più di tutti lo ha voluto in nerazzurro. Proprio per questo, la sua permanenza alla ‘Beneamata’ è tutto tranne che sicura. Dai dirigenti fino a Conte e Vidal faranno delle valutazioni per il futuro. E non tutti, probabilmente, saranno contenti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal non indispensabile: sia con o senza Conte

Arturo Vidal, non ci sono dubbi, vuole restare all’Inter. Sia per riscattarsi dopo una stagione veramente negativa, sia perché vorrebbe rimanere in una squadra di alto livello e giocare ancora in Champions League. L’Inter, invece, non sembra essere disposta a trattenerlo ancora. Questo, sia chiaro, che Antonio Conte alleni i nerazzurri anche il prossimo anno o meno. In testa di Marotta e colleghi, infatti, non c’è molto spazio per il centrocampista cileno nella rosa Campione d’Italia in carica.

L’ex Barcellona è quindi tutto tranne che indispensabile. Dopotutto, era arrivato per alzare l’asticella alla ‘Beneamata’ e i suoi compagni hanno vinto praticamente senza il suo contributo. Ma non è solo una questione sportiva. In linea teorica il giocatore guadagnerebbe infatti 9 milioni lordi fino al 2022. Per tutti questi motivi, quindi, il ‘Biscione’ sarebbe disposto a liberarlo a zero anche rescindendogli il contratto pur di liberarsi del suo stipendio – così facendo mancherebbero i benefici del Decreto crescita, ma dei soldi verrebbero comunque risparmiati. Vidal, che piace a Galatasaray, Marsiglia e Flamengo, difficilmente rimarrà: con o senza Antonio Conte.