Il futuro di Stefano Sensi potrebbe non essere all’Inter. Per il centrocampista umbro spunta nientemeno che lo Shakhtar Donetsk

L’Inter crede ancora in Stefano Sensi? La sensazione è che il club nerazzurro non sia più così convinto di puntare sul centrocampista umbro, complici i suoi continui problemi fisici che gli impediscono di trovare una certa continuità e di dare quel grande contributo che era riuscito a fornire all’inizio della sua avventura in nerazzurro. Tradotto: in caso di offerta congrua, parliamo di una ventina di milioni o giù di lì, considerata l’esigenza della società di fare cassa, il classe ’95 potrebbe davvero fare le valigie. Sensi è molto apprezzato sia in Italia che all’estero, tra i suoi estimatori c’è naturalmente anche Roberto De Zerbi che l’ha allenato e valorizzato nella sua prima stagione alla guida del Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio a sorpresa | Tripla pista per la successione

Calciomercato Inter, Sensi con De Zerbi in Ucraina

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI!

A proposito di De Zerbi e della sua stima nei confronti del numero 12 dell’Inter, stamane ‘Tuttosport’ sostiene che il tecnico bresciano voglia portarselo con sé nella sua prossima squadra, vale a dire lo Shakhtar Donetsk. Tutta da vedere, però, la disponibilità del 25enne di Urbino a trascolare in Ucraina, in un campionato di certo lontano dai top europei.