Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Ivan Perisic. Il contratto del croato scade a giugno 2022

Non solo Young, in scadenza di contratto e destinato al Watford, a sinistra l’Inter ‘perderà’ anche Ivan Perisic. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il club nerazzurro è pronto a disfarsi dell’esterno croato nonostante sia riuscito a entrare nei meccanismi di Conte, a diventare il tornante (quasi) perfetto nel 3-5-2 del tecnico salentino. Il motivo è semplice: guadagna tanto, 5 milioni di euro circa e, visto che è in scadenza a giugno 2022, la prossima sessione estiva di calciomercato sarà in sostanza anche l’ultima per racimolare qualche euro dalla vendita del suo cartellino. Eppure fino ad alcuni giorni fa si era ipotizzato un suo rinnovo contrattuale con annessa ‘spalmatura’ proprio del ricco stipendio. Per la ‘rosea’, invece, si va verso un nuovo divorzio, stavolta però a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, da Emerson a Kostic: i nomi per il dopo Perisic. Intanto Dimarco…

Stando a la medesima fonte, che dà per assodato il ritorno di Dimarco (l’accordo col Verona sarebbe vicinissimo), tre profili sono in corsa per la successione di Perisic e quindi per una maglia da titolare sulla fascia sinistra: gli ex Serie A, che Conte stima avendoli già allenati al Chelsea, Emerson Palmieri e Marcos Alonso, e il serbo Kostic dell’Eintracht Francoforte.