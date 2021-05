Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Lautaro Martinez, sempre al centro di numerosi rumors. La ‘mossa’ dei nerazzurri

Lo ha sottolineato Stellini dopo la gara con la Juventus: “L’Inter vuole tenerselo stretto”. Parliamo di Lautaro Martinez, il migliore in campo a Torino e sempre al centro di indiscrezioni di calciomercato. L’ultima lo dà obiettivo concreto del Real Madrid, come alternativa ai complicatissimi Mbappe e Haaland. Gli spagnoli pare mettano sul piatto una sessantina di milioni più l’azzeramento del ‘conto’ Hakimi, insomma un totale vicino ai 90 milioni di euro, mentre per il numero dieci di Bahia Bianca sarebbe pronto un contratto da ben 9 milioni a stagione. Nonostante le grandi difficoltà di natura economico-finanziaria, però, il club di viale della Liberazione non intende perdere l’ex Racing. Per Conte, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina, Lautaro è una ‘priorità’ e proprio per questo – aggiunge la ‘rosea’ – Marotta e soci hanno riallacciato i contatti col suo nuovo agente Alejandro Camano. Si parla di una telefonata prima del derby d’Italia in cui è stato ribadita la voglia di blindarlo con un nuovo contratto.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: le cifre

A Camano verranno riproposte le medesime ‘condizioni’ accettate dai vecchi procuratori di Lautaro, Beto Yaque e Sergio Zarate, ovvero aumento di stipendio fino a 4,5-5 milioni di euro netti più bonus, con cancellazione della clausola esistente che è fissata a 111 milioni di euro ma valida solo per l’estero nonché dal 1° al 7 luglio. Una intesa è possibile su queste basi, vista pure la volontà del 23enne di rimanere a Milano. Anche se, va detto, dire no al Real Madrid sarebbe molto difficile se non impossibile…