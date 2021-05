Calciomercato Inter: dall’addio di Padelli al futuro di Handanovic in nerazzurro quanti dubbi. La ‘beneamata’ punta tutto su uno, i dettagli

Il futuro di Samir Handanovic è uno dei più discussi in casa Inter. Il capitano dei nerazzurri, in questa stagione ha fornito sia prestazioni di altissimo livello che decisamente rivedibili. In più, l’età non è affatto dalla sua parte considerando che a luglio compirà 37 anni. Tanti i nomi fatti per sostituirlo, da Radu a Musso fino a Meret e Cragno. Ma il suo erede sembra stato già scelto: Filip Stankovic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Stankovic erede di Padelli e Handanovic: i dettagli

Filip Stankovic, in un futuro non troppo lontano, sostituirà Samir Handanovic. ‘Tuttosport’ lo ha riportato nelle ultime ore, ma noi di Interlive lo spiegammo con largo anticipo. Non accadrà subito, dato che molto probabilmente nella prossima stagione sostituirà “soltanto” Daniele Padelli, terzo portiere dell’Inter e in direzione Udinese. Il motivo di questa scelta? Il figlio di Dejan è giovanissimo, intanto. In secondo luogo, il classe 2002 ha praticamente i favori di tutta la ‘Beneamata’.

Anche la dirigenza è convinta che lui possa essere senza il sostituto perfetto del capitano sloveno. Incastrato in mezzo, anche il destino di Marco Silvestri. L’attuale portiere del Verona potrebbe arrivare a Milano, grazie all’ottimo rapporto tra i nerazzurri e il club veneto, per fare il vice Handanovic e successivamente sostituirlo fino a quando Stankovic non sarà pronto per una maglia da titolare fisso. Un vero e proprio intrigo di mercato con un fine ultimo: puntare tutto sul giovane Filip.