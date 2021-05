Nainggolan: “Partita della vita contro il Milan? Ma se non hanno tirato in porta”

Inter, il centrocampista Radja Nainggolan ora al Cagliari ha risposto in maniera eloquente a chi gli faceva notare che domenica sera contro il Milan, nonostante la matematica salvezza, la formazione sarda aveva disputato la partita della vita

INTER NAINGGOLAN RISPOSTA/ L’ex giocatore nerazzurro Radja Nainggolan, ora al Cagliari, dopo la matematica certezza della salvezza raggiunta dalla sua squadra, che dopo l’avvento di Semplici in panchina ha avuto un rendimento eccezionale, è stato coinvolto in un dibattito con un tifoso, presumibilmente rossonero, che su Instagram ha voluto fargli notare come la squadra sarda, nonostante dopo il pareggio del Benevento qualche ora prima, avesse avuto la conferma matematica dell’avvenuta salvezza, domenica sera contro il Milan ha giocato, come si usa dire spesso, la partita della vita. La risposta del centrocampista belga non si è fatta attendere, ed è stata molto eloquente. Questo il suo messaggio: “Come fanno a vincere se non tirano in porta?”.

In effetti, nonostante la squadra rossonera ha sicuramente, anche in questo caso come si usa dire spesso, avuto un predominio territoriale, non ha quasi mai impensierito seriamente Cragno. Viceversa quelle rare volte che il Cagliari si è affacciato nell’area avversaria, è stato sicuramente più pericoloso e Donnarumma si è dovuto salvare da due colpi di testa di Pavoletti e Godin.