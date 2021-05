In caso di addio di Conte e Marotta dopo il vertice con Zhang, Ausilio potrebbe andare a caccia di una soluzione low cost per la panchina

Sulla stagione vincente dell’Inter c’è forte e chiara l’impronta di Antonio Conte, capace di essere decisivo nella crescita di un gruppo divenuto squadra sotto i suoi dettami. Non c’è però molto tempo per festeggiare a causa dei noti problemi economici che attanagliano la società di Suning. In forse di conseguenza anche il futuro dello stesso allenatore salentino che chiede garanzie sul progetto tecnico della prossima stagione. In tal senso lo stesso Conte e Marotta potrebbero anche salutare nella remota ipotesi che dopo il vertice con Steven Zhang – forse di scena oggi pomeriggio – non ricevessero le certezze desiderate per continuare il progetto insieme. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Conte in forse: assist di Ausilio per Inzaghi

In questo scenario apocalittico Ausilio potrebbe però rimanere visto il suo legame con lo stesso Zhang e proprio il Ds nel caso dovrebbe scegliere il successore di Conte, i cui insulti ad Andrea Agnelli in Juve-Inter di Coppa Italia sono ‘costati’ 2mila euro di multa (il club nerazzurro ha patteggiato). Per far respirare le casse nerazzurre servirebbe un nome low cost ma che quanto meno sul piano tattico non vada a rivoluzionare particolarmente la base del progetto attualmente in vigore.

Con questi dettami tornerebbe valido il profilo di Simone Inzaghi, apprezzatissimo da Ausilio e ancora in scadenza a giugno con la Lazio con cui tarda ad arrivare il rinnovo. A prescindere dal buon esito delle trattative tra l’allenatore e Lotito, l’Inter potrebbe comunque tentare l’assalto. Inzaghi verrebbe preso in considerazione anche perché la suggestiva ipotesi Allegri senza Marotta sarebbe destinata a restare tale, anche alla luce del fatto che l’ex Juve viaggia verso il Real Madrid.