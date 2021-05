Inter: il portiere dell’Udinese spende parole di elogio per i nerazzurri e parla dell’amico di Lautaro e del ‘sogno’ Champions league

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ai microfoni di ‘Goal.com’ ha parlato dell’Inter e del suo futuro che potrebbe essere anche in nerazzurro. L’estremo difensore argentino ha parlato anche di Lautaro Martinez e della Champions League:

LEGGI ANCHE>>> Inter, la festa Scudetto continua | Presente anche Conte

“Lautaro? Sta giocando per una grande squadra, la migliore d’Italia che ha una storia incredibile. Futuro? Diciamo che le voci non mi tolgono il sonno. Con Lautaro c’è un buon rapporto. Ci vediamo molto, anche quando andiamo in Nazionale. Ho già detto che la Champions League per me è un sogno. Sarei molto felice se arrivasse un’offerta favorevole sia per me che per l’Udinese“.