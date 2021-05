Premio Gentleman Fairplay 2021: anche Lautaro tra i tre candidati

Inter, il Premio Gentleman Fair Play 2021’vede candidato anche l’attaccante della squadra milanese Lautaro Martinez. Gli altri due giocatori scelti sono i difensori di Milan e Juventus Kjaer e De Light

INTER PREMIO GENTLEMAN/ Domani in diretta streaming su Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity, andrà in onda la venticinquesima edizione del ‘Premio Gentleman Fair Play 2021’. Durante questa trasmissione, verrà quindi svelato il nome del giocatore che viene considerato dai tifosi il ‘signore del calcio della Serie A’. I candidati che si sono qualificati per questa finale sono: Lautaro Martinez, Matthijs De Ligt e Simon Kjaer. Inoltre, per quanto riguarda i premi speciali Gentleman, uno sarà dedicato alla carriera di Claudio Marchisio, poi ci sarà anche uno speciale ‘Uomo di sport”’ anche per Marco Bogarelli, il re dei diritti tv venuto a mancare nel marzo scorso. I riconoscimenti Gentleman Lega Serie B ‘Piermario Morosini’ e Gentleman Lega Pro sono assegnati rispettivamente ad Andrea Costa della Reggiana e a Riccardo Colombo dell’Aurora Pro Patria.

Inoltre nella speciale categoria gol più bello, per quanto riguarda le diverse formazioni della nostra serie A, per la squadra nerazzurra ha vinto il gol di Romelu Lukaku nel derby. Ma la manifestazione non finisce qui, ci saranno anche i premi Gentleman per Inter, Milan e Juventus e anche il premio Gentleman per quanto riguarda gli allenatori, che verranno votati dai colleghi della serie B e dedicato al ricordo di mister Gigi Simoni, che è venuto a mancare il 22 maggio di un anno fa.