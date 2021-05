Massimiliano Allegri è fermo da due anni, ovvero dall’esonero ricevuto dalla Juventus. Resta in orbita Inter per l’eventuale post Conte

Si fa sempre il nome di Allegri, giustamente visto il legame con Marotta, qualora Antonio Conte decidesse di porre fine alla sua avventura all’Inter dopo il vertice con Steven Zhang che probabilmente slitterà all’inizio della prossima settimana. Il tecnico livornese, però, piace a tanti club, dal Napoli all’ex Juventus fino al Real Madrid al quale ha dato assoluta priorità. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

A proposito di Real, come riferisce ‘Calciomercato.it’, il suo agente Branchini è segnalato proprio nella Capitale spagnola dove in sostanza è previsto un incontro (forse non il primo) con il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez

Calciomercato Inter, Allegri vs Raul per il dopo Zidane

Allegri è in corsa con il grande ex dei ‘Blanços’ Raul per il post Zidane, il quale comunque non ha ancora ufficializzato il suo addio.