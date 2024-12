Josep Martinez ceduto in prestito a gennaio: la decisione presa dall’Inter

In casa nerazzurra tiene banco la questione del portiere spagnolo. L’estremo difensore non ha mai giocato e si parla anche di una sua possibile partenza

Arrivato all’Inter per essere il co-titolare di Sommer, Josep Martinez non ha mai trovato spazio in questa prima parte di stagione. Inzaghi si è affidato sempre all’estremo difensore elvetico e questo sta portando un po’ di dubbi sulla permanenza fino a giugno del portiere spagnolo. I 15 milioni di euro spesi sono un investimento importante e sicuramente ci si aspettava un minutaggio maggiore per l’iberico.

Ma l’addio di Sommer alla nazionale e un periodo in cui si cercavano certezze nel reparto difensivo hanno portato Inzaghi ad affidarsi all’esperienza dello svizzero, anche se in alcune occasioni le prestazioni non sono state all’altezza. Ora per l’Inter e per Martinez è il momento delle scelte. Ad Appiano Gentile si hanno le idee molto chiare sul portiere spagnolo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere delle certezze.

Inter: scelta fatta su Martinez, le ultime

Inizio di stagione differente da quello che ci aspettava per Martinez. Il portiere sperava di poter trovare maggiore spazio in una logica alternanza tra due numeri uno. Inzaghi, però, ha preferito affidarsi all’esperienza di Sommer per cercare di dare sicurezza ad un reparto non sicuramente identico a quello della scorsa stagione. Questo, però, non porta a cambiare i piani del club nerazzurro o a rinnegare quanto fatto in estate. Da parte dell’Inter nessuna intenzione di fare un passo indietro su Martinez.

Il portiere spagnolo continuerà la sua esperienza in maglia nerazzurra e già in Coppa Italia potrà mettere in evidenza le sue qualità. La speranza è naturalmente quella di poter trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione e l’andare avanti nella competizione gli consentirà comunque di prendersi la scena e magari scalare anche le gerarchie.

“L’Inter lo ha scelto perché ci crede – ha detto ai microfoni di calciomercato.it il suo agente Barila – Adesso in campo sta andando un altro portiere, ma sono certo che quando giocherà dimostrerà ai nerazzurri che la scelta fatta è quella giusta. Lavora per essere pronto quando sarà chiamato in causa. Deve continuare così e aiutare i compagni. Se ha scelto l’Inter è perché ha la convinzione di poter giocare con questa maglia tanti anni“. Parole che chiudono a qualsiasi possibilità di addio durante il calciomercato invernale.