L’Inter lo riporta in nerazzurro: l’operazione si chiuderà tra un anno e mezzo

Spunta un’interessante ipotesi di mercato per il club di Oaktree. Marotta guarda al futuro. il cerchio potrebbe chiudersi nel 2026

Si è fatto un gran parlare, soprattutto a causa di alcune inaspettate indecisioni del giocatore svizzero – concentrate per lo più nelle primissime gare della stagione, quando la difesa dell’Inter non era ancora tornata quella affidabile della passata stagione – di un prematuro addio di Yann Sommer alla Beneamata.

Il quasi 36enne portiere elvetico – compirà gli anni il prossimo 17 dicembre – pareva infatti destinato a rescindere il suo contratto con un anno di anticipo rispetto alla concordata scadenza del giugno 2026. La fiducia nelle qualità di Josep Martinez (il primo acquisto concluso da Beppe Marotta nello scorso mercato estivo) avrebbe lasciato comunque il club in buone mani.

Si sarebbe trattato poi di convertire alla causa un affidabile secondo, che avrebbe ragionevolmente potuto essere uno dei tanti ex prodotti della Primavera sparsi per il territorio nazionale.

Ad avvalorare la tesi su un possibile addio dell’ex Bayern Monaco alla fine di questa stagione ha poi contribuito il discorso, chiuso subito, sul possibile arrivo di Gigio Donnarumma ad Appiano Gentile.

L’abile dirigente meneghino non esclude di percorrere una strada più conservativa, che prevederebbe, in un futuro nemmeno troppo lontano, la promozione dell’estremo difensore spagnolo come titolare dell’Inter, col contestuale ritorno a casa di un portiere che aveva salutato la Pinetina nell’ormai lontano 2017.

Martinez promosso, Marotta sceglie Turati come vice?

Pur non scartando altre prestigiose ipotesi che farebbero il paio con il possibile assalto a Donnarumma, lo staff tecnico e dirigenziale dei nerazzurri potrebbe cavalcare fino in fondo il profilo di Josep Martinez, ancora a secco di presenze nella stagione in corso. L’idea di non investire più di tanto per un ruolo che appare in ogni caso ben protetto da una fase difensiva ottima si accompagna all’intenzione di riprendersi l’ex giovane di belle speranze. Uno che sta giocando con regolarità in Serie A, e che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Stiamo parlando di Stefano Turati, il classe 2001 di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Monza fino a fine anno. La strategia di Marotta sarebbe quella di attendere la deadline contrattuale, presentandosi poi con un’offerta – interessante soprattutto dal punto di vista tecnico – all’entourage del portiere.

I meneghini, col colpo a zero, si assicurerebbero un affidabile portiere di riserva da tesserare però tra le proprie fila solo a partire dal 2026. Per la prossima stagione infatti, sempre che l’operazione gratis riesca, il Presidente dell’Inter potrebbe dirottare Turati in prestito, salvo riaccoglierlo nell’estate del 2026 con la promessa di essere la riserva di Martinez. Un disegno che non appare poi di così difficile realizzazione.